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"ترامب": كلي ثقة بأننا سنحصل على لقاح "كورونا" بحلول هذا الموعد

في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات أوامر البقاء بالمنزل

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن يكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف ترامب: "نحن واثقون جدًّا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام".

وتابع وفق "سكاي نيوز عربية": "الأطباء سيقولون: يجب ألا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقد به". وتابع: "نحن ندفع بشدة نحو ذلك.. أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدًّا".

وردًّا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب: "لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح؛ سأرفع قبعتي (شكرًا لها)".

وأشار أيضًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل، كما دافع مجددًا عن قراراته منذ بداية الوباء، وقال: "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامرَ التي كانت تُلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم؛ بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان "أمريكا معًا: العودة إلى العمل"، وقالت "فوكس نيوز": إن ترامب سيردّ على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا؛ بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

فيروس كورونا الجديد أمريكا دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": كلي ثقة بأننا سنحصل على لقاح "كورونا" بحلول هذا الموعد
سبق

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن يكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف ترامب: "نحن واثقون جدًّا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام".

وتابع وفق "سكاي نيوز عربية": "الأطباء سيقولون: يجب ألا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقد به". وتابع: "نحن ندفع بشدة نحو ذلك.. أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدًّا".

وردًّا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب: "لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح؛ سأرفع قبعتي (شكرًا لها)".

وأشار أيضًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل، كما دافع مجددًا عن قراراته منذ بداية الوباء، وقال: "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامرَ التي كانت تُلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم؛ بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان "أمريكا معًا: العودة إلى العمل"، وقالت "فوكس نيوز": إن ترامب سيردّ على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا؛ بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:53 AM

"ترامب": كلي ثقة بأننا سنحصل على لقاح "كورونا" بحلول هذا الموعد

في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات أوامر البقاء بالمنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن يكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف ترامب: "نحن واثقون جدًّا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام".

وتابع وفق "سكاي نيوز عربية": "الأطباء سيقولون: يجب ألا تقول هذا. أنا أقول ما أعتقد به". وتابع: "نحن ندفع بشدة نحو ذلك.. أظن أن العديد من المجموعات (الصيدلانية) باتت قريبة جدًّا".

وردًّا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب: "لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح؛ سأرفع قبعتي (شكرًا لها)".

وأشار أيضًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر المقبل، كما دافع مجددًا عن قراراته منذ بداية الوباء، وقال: "أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف حول فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامرَ التي كانت تُلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم؛ بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان "أمريكا معًا: العودة إلى العمل"، وقالت "فوكس نيوز": إن ترامب سيردّ على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء.

ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا؛ بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

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