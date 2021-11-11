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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالة حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بلجرشي والباحة والحجرة والعقيق وبني حسن وفرعة عامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وقيا وميسان والليث والقنفذة والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وأبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بلجرشي والباحة والحجرة والعقيق وبني حسن وفرعة عامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وقيا وميسان والليث والقنفذة والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وأبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:57 AM

"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالة حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بلجرشي والباحة والحجرة والعقيق وبني حسن وفرعة عامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وقيا وميسان والليث والقنفذة والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وأبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

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