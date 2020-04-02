أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.

كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:34 PM

كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127 تجاوز إجمالي الإصابات 10 آلاف





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أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.