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كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127

تجاوز إجمالي الإصابات 10 آلاف

أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.

فيروس كورونا الجديد

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كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127
سبق

أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:34 PM

كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127

تجاوز إجمالي الإصابات 10 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.

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