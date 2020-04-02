كندا: حصيلة الوفيات بكورونا ترتفع خلال يوم من 105 حتى 127

أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.
أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.
أعلنت السلطات الكندية عن تسجيل 22 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد العشرة آلاف.