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مجددًا.. مدني جازان يحذّر من استمرار مخاطر التقلبات الجوية

شددت على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 45كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

مديرية الدفاع المدني منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجددًا.. مدني جازان يحذّر من استمرار مخاطر التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 45كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:25 AM

مجددًا.. مدني جازان يحذّر من استمرار مخاطر التقلبات الجوية

شددت على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تصل سرعتها إلى 45كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة، وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية، مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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