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"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 يونيو 2020، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 170639 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 51329، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2206

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"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 يونيو 2020، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 170639 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 51329، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2206

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:40 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:05 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
51,042

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 يونيو 2020، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 170639 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5085 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 117882 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1428 حالة وفاة.
وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 51329، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2206

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