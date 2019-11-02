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"آل الشيخ": 5 ملايين زائر و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن من فعاليات موسم الرياض

وصف حجم الإقبال الكبير بأنه "فُل" في تغريدة عنونها بـ"إهداء لمن وراء الشبك"

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، امتلاء جميع فعاليات موسم الرياض بالزوار، واصفًا شدة الإقبال الذي فاق الطاقة الاستيعابية للفعاليات بأنها "فُل"، ومشيرًا إلى "وصول 5 ملايين زائر للفعاليات و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن، وما زال يتبقى 8 أسابيع من الموسم. شكرًا لكم ".

وفي التفاصيل، قال "آل الشيخ" في مقطع فيديو على حسابه بتويتر في تغريدة، عنونها بـ"إهداء لمن وراء الشبك"، ووصف فيها حجم الإقبال الكبير على حضور فعاليات موسم الرياض: "نبض الرياض فُل، البوليفارد فُل، ونترلاند فُل، واجهة الرياض فُل، المربع والمطاعم فُل، والسفاري فُل، وتذاكر الحفلات نفدت ومباعة بالكامل سولد آوت sold out". ‏

وتساءل المستشار آل الشيخ: "أبي أعرف من اللي زعلان من الترفيه؟".

وغرد حساب موسم الرياض على تويتر: "زارنا في منطقة نبض الرياض أكثر من 17 ألف شخص .‏ولسلامة الجميع أوقفنا استقبال الزوار اليوم. نشوفكم في يوم ثانٍ".

هيئة الترفية تركي آل الشيخ موسم الرياض فعاليات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": 5 ملايين زائر و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن من فعاليات موسم الرياض
سبق

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، امتلاء جميع فعاليات موسم الرياض بالزوار، واصفًا شدة الإقبال الذي فاق الطاقة الاستيعابية للفعاليات بأنها "فُل"، ومشيرًا إلى "وصول 5 ملايين زائر للفعاليات و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن، وما زال يتبقى 8 أسابيع من الموسم. شكرًا لكم ".

وفي التفاصيل، قال "آل الشيخ" في مقطع فيديو على حسابه بتويتر في تغريدة، عنونها بـ"إهداء لمن وراء الشبك"، ووصف فيها حجم الإقبال الكبير على حضور فعاليات موسم الرياض: "نبض الرياض فُل، البوليفارد فُل، ونترلاند فُل، واجهة الرياض فُل، المربع والمطاعم فُل، والسفاري فُل، وتذاكر الحفلات نفدت ومباعة بالكامل سولد آوت sold out". ‏

وتساءل المستشار آل الشيخ: "أبي أعرف من اللي زعلان من الترفيه؟".

وغرد حساب موسم الرياض على تويتر: "زارنا في منطقة نبض الرياض أكثر من 17 ألف شخص .‏ولسلامة الجميع أوقفنا استقبال الزوار اليوم. نشوفكم في يوم ثانٍ".

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
01:07 AM

"آل الشيخ": 5 ملايين زائر و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن من فعاليات موسم الرياض

وصف حجم الإقبال الكبير بأنه "فُل" في تغريدة عنونها بـ"إهداء لمن وراء الشبك"

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
2,935

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، امتلاء جميع فعاليات موسم الرياض بالزوار، واصفًا شدة الإقبال الذي فاق الطاقة الاستيعابية للفعاليات بأنها "فُل"، ومشيرًا إلى "وصول 5 ملايين زائر للفعاليات و100 ألف سائح خلال أسبوعَيْن، وما زال يتبقى 8 أسابيع من الموسم. شكرًا لكم ".

وفي التفاصيل، قال "آل الشيخ" في مقطع فيديو على حسابه بتويتر في تغريدة، عنونها بـ"إهداء لمن وراء الشبك"، ووصف فيها حجم الإقبال الكبير على حضور فعاليات موسم الرياض: "نبض الرياض فُل، البوليفارد فُل، ونترلاند فُل، واجهة الرياض فُل، المربع والمطاعم فُل، والسفاري فُل، وتذاكر الحفلات نفدت ومباعة بالكامل سولد آوت sold out". ‏

وتساءل المستشار آل الشيخ: "أبي أعرف من اللي زعلان من الترفيه؟".

وغرد حساب موسم الرياض على تويتر: "زارنا في منطقة نبض الرياض أكثر من 17 ألف شخص .‏ولسلامة الجميع أوقفنا استقبال الزوار اليوم. نشوفكم في يوم ثانٍ".

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