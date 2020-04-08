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"البركة الخيرية" تسلم مجمع الدمام الطبي 10 أجهزة تنفس صناعي

ضمن الشراكة المجتمعية بقيمة بلغت 400 ألف ريال لمواجهة كورونا

في إطار التعاون المشترك بين كل القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي والقطاع الثالث في مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وفي سبيل القضاء على انتشار كورونا، بادرت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم أمس الثلاثاء، بتوفير 10 أجهزة طبية تستخدم في مجال التنفس الصناعي لمرضى كورونا تم تسليمها لمجمع الدمام الطبي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 400 ألف ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي أن هذه تأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تعودت على تقديمها جمعية البركة الخيرية، وكذلك تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن البركة الخيرية ستستمر في دعم القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية من خلال مبادرات أخرى خلال هذه الأزمة أو بعد الأزمة.

من جانب آخر، قدم المدير العام التنفيذي بمجمع الدمام الطبي الدكتور زكريا بن علي الصفران شكره وتقديره لجمعية البركة الخيرية على هذا الدعم والذي ليس بمستغرب على القطاع الثالث وقال: تعودنا من الجمعيات الخيرية في هذا الوطن الغالي أن يكون لها دور كبير ومحوري خلال هذه الأزمة.

وأشاد الدكتور الصفران ببرامج جمعية البركة الخيرية ومبادراتها الرامية إلى تقديم خدمات ورعاية اجتماعية متميزة للمستفيدين وكذلك مشاركاتها المجتمعية مع كل القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بدوره أن جمعية البركة الخيرية تقوم بدور رائد في العمل الخيري والاجتماعي متمثلة في المبادرات المجتمعية ومنها هذه المبادرة المباركة مع وزارة الصحة في توفير أجهزة طبية لمرضى كورونا، مؤكدًا أنها بذلك تحقق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع، منوهًا بالدور الرائد الذي تقوم به الشراكات والمبادرات المجتمعية في تحقيق هذا الهدف.

حضر تسليم هذه الأجهزة؛ مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام بنت عبدالله الحميزي، والمدير التنفيذي المكلف بجمعية البركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمجمع الدمام الطبي عبدالرحمن بن صالح اليحيان.

الدمام جمعية البركة الخيرية أجهزة التنفس الصناعي مجمع الدمام الطبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البركة الخيرية" تسلم مجمع الدمام الطبي 10 أجهزة تنفس صناعي
سبق

في إطار التعاون المشترك بين كل القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي والقطاع الثالث في مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وفي سبيل القضاء على انتشار كورونا، بادرت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم أمس الثلاثاء، بتوفير 10 أجهزة طبية تستخدم في مجال التنفس الصناعي لمرضى كورونا تم تسليمها لمجمع الدمام الطبي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 400 ألف ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي أن هذه تأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تعودت على تقديمها جمعية البركة الخيرية، وكذلك تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن البركة الخيرية ستستمر في دعم القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية من خلال مبادرات أخرى خلال هذه الأزمة أو بعد الأزمة.

من جانب آخر، قدم المدير العام التنفيذي بمجمع الدمام الطبي الدكتور زكريا بن علي الصفران شكره وتقديره لجمعية البركة الخيرية على هذا الدعم والذي ليس بمستغرب على القطاع الثالث وقال: تعودنا من الجمعيات الخيرية في هذا الوطن الغالي أن يكون لها دور كبير ومحوري خلال هذه الأزمة.

وأشاد الدكتور الصفران ببرامج جمعية البركة الخيرية ومبادراتها الرامية إلى تقديم خدمات ورعاية اجتماعية متميزة للمستفيدين وكذلك مشاركاتها المجتمعية مع كل القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بدوره أن جمعية البركة الخيرية تقوم بدور رائد في العمل الخيري والاجتماعي متمثلة في المبادرات المجتمعية ومنها هذه المبادرة المباركة مع وزارة الصحة في توفير أجهزة طبية لمرضى كورونا، مؤكدًا أنها بذلك تحقق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع، منوهًا بالدور الرائد الذي تقوم به الشراكات والمبادرات المجتمعية في تحقيق هذا الهدف.

حضر تسليم هذه الأجهزة؛ مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام بنت عبدالله الحميزي، والمدير التنفيذي المكلف بجمعية البركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمجمع الدمام الطبي عبدالرحمن بن صالح اليحيان.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:13 AM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:29 AM

"البركة الخيرية" تسلم مجمع الدمام الطبي 10 أجهزة تنفس صناعي

ضمن الشراكة المجتمعية بقيمة بلغت 400 ألف ريال لمواجهة كورونا

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حامد العلي - الدمام
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في إطار التعاون المشترك بين كل القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي والقطاع الثالث في مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وفي سبيل القضاء على انتشار كورونا، بادرت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم أمس الثلاثاء، بتوفير 10 أجهزة طبية تستخدم في مجال التنفس الصناعي لمرضى كورونا تم تسليمها لمجمع الدمام الطبي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 400 ألف ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي أن هذه تأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تعودت على تقديمها جمعية البركة الخيرية، وكذلك تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن البركة الخيرية ستستمر في دعم القطاع الصحي بالمنطقة الشرقية من خلال مبادرات أخرى خلال هذه الأزمة أو بعد الأزمة.

من جانب آخر، قدم المدير العام التنفيذي بمجمع الدمام الطبي الدكتور زكريا بن علي الصفران شكره وتقديره لجمعية البركة الخيرية على هذا الدعم والذي ليس بمستغرب على القطاع الثالث وقال: تعودنا من الجمعيات الخيرية في هذا الوطن الغالي أن يكون لها دور كبير ومحوري خلال هذه الأزمة.

وأشاد الدكتور الصفران ببرامج جمعية البركة الخيرية ومبادراتها الرامية إلى تقديم خدمات ورعاية اجتماعية متميزة للمستفيدين وكذلك مشاركاتها المجتمعية مع كل القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بدوره أن جمعية البركة الخيرية تقوم بدور رائد في العمل الخيري والاجتماعي متمثلة في المبادرات المجتمعية ومنها هذه المبادرة المباركة مع وزارة الصحة في توفير أجهزة طبية لمرضى كورونا، مؤكدًا أنها بذلك تحقق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خدمة المجتمع، منوهًا بالدور الرائد الذي تقوم به الشراكات والمبادرات المجتمعية في تحقيق هذا الهدف.

حضر تسليم هذه الأجهزة؛ مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتسام بنت عبدالله الحميزي، والمدير التنفيذي المكلف بجمعية البركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري، ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمجمع الدمام الطبي عبدالرحمن بن صالح اليحيان.

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