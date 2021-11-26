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ذا تايمز اوف أنديا : الأمير محمد بن سلمان أعاد الرياض الى كرسي القوة النفطية مجددا

من خلال تسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 ألف ريال

تمكّن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات؛ حيث تقرر الصلح بناءً على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المتعلقة بـ68عاملاً، جاء من خلال عقد جلستَيْ صلح، ثم تشكيل فريق ميداني للوقوف على مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز سبعمائة ألف ريال، والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.

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ذا تايمز اوف أنديا : الأمير محمد بن سلمان أعاد الرياض الى كرسي القوة النفطية مجددا
سبق

تمكّن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات؛ حيث تقرر الصلح بناءً على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المتعلقة بـ68عاملاً، جاء من خلال عقد جلستَيْ صلح، ثم تشكيل فريق ميداني للوقوف على مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز سبعمائة ألف ريال، والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
05:47 PM

ذا تايمز اوف أنديا : الأمير محمد بن سلمان أعاد الرياض الى كرسي القوة النفطية مجددا

من خلال تسليم أجور متأخرة تجاوزت 700 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق إدارة التسوية الودية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح لإحدى شركات المقاولات؛ حيث تقرر الصلح بناءً على استمرار العلاقة العمالية وصرف الأجور المتأخرة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي، أن إنهاء الدعوى الجماعية المتعلقة بـ68عاملاً، جاء من خلال عقد جلستَيْ صلح، ثم تشكيل فريق ميداني للوقوف على مقر المنشأة وتسليم الأجور المتأخرة بقيمة تتجاوز سبعمائة ألف ريال، والتأكيد على صرف الأجور في أوقاتها المحددة.

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142 مليون ..

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