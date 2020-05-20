النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محافظ صامطة": ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة يتجدد فيها الولاء لهذه البلاد الطيبة

هنّأ القيادة وجدد الولاء لاستكمال المنجزات التنموية وتحقيق الرؤية

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه وباسم ورؤساء مركزي السهي والقفل، ومديري الدوائر الحكومية، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وقال "زعلة": إن ذكرى بيعة سمو سيدي ولي العهد ذكرى عزيزة يتجدد فيها الولاء لحكومة هذه البلاد الطيبة.

وأضاف: نؤكد البيعة لسموه ونجددها ونحن معه قلبًا وقالبًا كبيرًا وصغيرًا في السراء والضراء والمنشط والمكره، معه لتنمية هذه البلاد وتحقيق رؤية سموه المباركة التي سوف تحقق تنمية مستدامة لأبناء المملكة العربية السعودية وفق خطط مدروسة وخط سير للمجد والعلياء بعون الله وتوفيقه.

وسأل المولى عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محافظ صامطة": ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة يتجدد فيها الولاء لهذه البلاد الطيبة
سبق

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه وباسم ورؤساء مركزي السهي والقفل، ومديري الدوائر الحكومية، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وقال "زعلة": إن ذكرى بيعة سمو سيدي ولي العهد ذكرى عزيزة يتجدد فيها الولاء لحكومة هذه البلاد الطيبة.

وأضاف: نؤكد البيعة لسموه ونجددها ونحن معه قلبًا وقالبًا كبيرًا وصغيرًا في السراء والضراء والمنشط والمكره، معه لتنمية هذه البلاد وتحقيق رؤية سموه المباركة التي سوف تحقق تنمية مستدامة لأبناء المملكة العربية السعودية وفق خطط مدروسة وخط سير للمجد والعلياء بعون الله وتوفيقه.

وسأل المولى عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:13 PM

"محافظ صامطة": ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة يتجدد فيها الولاء لهذه البلاد الطيبة

هنّأ القيادة وجدد الولاء لاستكمال المنجزات التنموية وتحقيق الرؤية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
4,181

رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، باسمه وباسم ورؤساء مركزي السهي والقفل، ومديري الدوائر الحكومية، ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ومبايعة سموه وليًّا للعهد.

وقال "زعلة": إن ذكرى بيعة سمو سيدي ولي العهد ذكرى عزيزة يتجدد فيها الولاء لحكومة هذه البلاد الطيبة.

وأضاف: نؤكد البيعة لسموه ونجددها ونحن معه قلبًا وقالبًا كبيرًا وصغيرًا في السراء والضراء والمنشط والمكره، معه لتنمية هذه البلاد وتحقيق رؤية سموه المباركة التي سوف تحقق تنمية مستدامة لأبناء المملكة العربية السعودية وفق خطط مدروسة وخط سير للمجد والعلياء بعون الله وتوفيقه.

وسأل المولى عز وجل أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة