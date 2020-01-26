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مقتل وإصابة 421 في اعتداءات الحوثيين خلال "هدنة الحديدة"

الخروقات تستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش

أعلنت الحكومة اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 745 خرقًا منذ سريان الهدنة بمحافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري.

وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًّا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وكانت الميليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها؛ في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسة بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.

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مقتل وإصابة 421 في اعتداءات الحوثيين خلال "هدنة الحديدة"
سبق

أعلنت الحكومة اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 745 خرقًا منذ سريان الهدنة بمحافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري.

وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًّا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وكانت الميليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها؛ في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسة بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
02:19 PM

مقتل وإصابة 421 في اعتداءات الحوثيين خلال "هدنة الحديدة"

الخروقات تستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلنت الحكومة اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 745 خرقًا منذ سريان الهدنة بمحافظة الحديدة، منذ 18 ديسمبر الماضي، وحتى 25 يناير الجاري.

وتسببت انتهاكات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، بمقتل 51 مدنيًّا، وإصابة 370 آخرين، جروح بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري يمني أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل الأهالي والأماكن العامة ومواقع الجيش.

وكانت الميليشيا الحوثية قد قصفت خلال الساعات الماضية، المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن لها؛ في تحدٍّ واضح واستهتار بالمجتمع الدولي.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية في المداخل والمواقع الرئيسة بغية إفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الضغط على الميليشيا الانقلابية للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص مدينة وموانئ الحديدة.

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