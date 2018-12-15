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مفتي مصر يعلن الـ15 من ديسمبر كل عام يوماً عالمياً للإفتاء

قال: إن تطوراً حدث في مجال الفتوى بما يحقق استقرار المجتمعات

أعلن مفتي مصر، شوقي علام، اليوم السبت، أنه سيتم تخصيص يوم 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للتطور في مجال الفتوى بما يحقق استقرار المجتمعات.

وقال "علام"، بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي، حيث تم التوافق على اختيار 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات".

وأضاف: "أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم"، مشيراً إلى تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء الأمانة.


وتابع مفتي مصر: "يمكن أن نقول إننا أمام تطور كبير في مجال الفتوى، يحقق استقرار المجتمعات على مستوى العالم بأسره".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مفتي مصر يعلن الـ15 من ديسمبر كل عام يوماً عالمياً للإفتاء
سبق

أعلن مفتي مصر، شوقي علام، اليوم السبت، أنه سيتم تخصيص يوم 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للتطور في مجال الفتوى بما يحقق استقرار المجتمعات.

وقال "علام"، بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي، حيث تم التوافق على اختيار 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات".

وأضاف: "أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم"، مشيراً إلى تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء الأمانة.


وتابع مفتي مصر: "يمكن أن نقول إننا أمام تطور كبير في مجال الفتوى، يحقق استقرار المجتمعات على مستوى العالم بأسره".

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
05:22 PM

مفتي مصر يعلن الـ15 من ديسمبر كل عام يوماً عالمياً للإفتاء

قال: إن تطوراً حدث في مجال الفتوى بما يحقق استقرار المجتمعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مفتي مصر، شوقي علام، اليوم السبت، أنه سيتم تخصيص يوم 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للتطور في مجال الفتوى بما يحقق استقرار المجتمعات.

وقال "علام"، بمناسبة إطلاق دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن هذا الحدث المهم جاء نتيجة اتفاق المجتمعين في المؤتمر العالمي للإفتاء منتصف أكتوبر الماضي، حيث تم التوافق على اختيار 15 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للإفتاء، كونه يوافق تاريخ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قبل أربع سنوات".

وأضاف: "أن عدد أعضاء الأمانة وصل الآن إلى ما يزيد عن 50 مفتيًا وعالمًا من مختلف دول العالم"، مشيراً إلى تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء الأمانة.


وتابع مفتي مصر: "يمكن أن نقول إننا أمام تطور كبير في مجال الفتوى، يحقق استقرار المجتمعات على مستوى العالم بأسره".

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