النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا

أشار إلى غرق 500 مهاجر قبل وصولهم إلى إيطاليا

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".

وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا
سبق

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".

وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:32 PM

بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا

أشار إلى غرق 500 مهاجر قبل وصولهم إلى إيطاليا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
963

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".

وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة