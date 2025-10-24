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عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى

قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".
وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

الرياض الهلال السد عبدالله عطيف دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى
سبق

قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".
وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
11:50 PM

عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".
وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

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