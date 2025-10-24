عطيف لجماهير الهلال: رغم التأهل .. نعتذر عن المستوى

قدم عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اعتذاره لجماهير الأزرق على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"الحمد لله أولاً وأخيرًا على التأهل واعتذر عن ظهورنا بهذا الشكل ومثلما كنت أستمد القوة من دعمكم كذلك استعيدها من نقدكم ووقفوكم معنا".

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.