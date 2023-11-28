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ضحايا كورونا.. تسجيل 229 وفاة بالبرازيل و56 حالة بكوريا الجنوبية

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل، يوم السبت، تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614186، في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليوناً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفاً و896 إصابة.

كما سجّلت البلاد 56 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3548 وفاة.

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ضحايا كورونا.. تسجيل 229 وفاة بالبرازيل و56 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل، يوم السبت، تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614186، في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليوناً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفاً و896 إصابة.

كما سجّلت البلاد 56 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3548 وفاة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:32 AM

ضحايا كورونا.. تسجيل 229 وفاة بالبرازيل و56 حالة بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل، يوم السبت، تسجيل 229 وفاة و9233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 614186، في حين تجاوز عدد الإصابات 22 مليوناً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 3928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 440 ألفاً و896 إصابة.

كما سجّلت البلاد 56 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3548 وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,250
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2.5 مليار ..

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