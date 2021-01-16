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"مايكروسوفت" تعلن تغييراً هائلاً في شركتها لإنقاذ كوكب الأرض

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، ما وصف بأنه سيحدث تغييراً هائلاً في منظومة الشركة، من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان عبر موقعها الرسمي، أنها تستهدف إزالة أي كربون تنبعث من منتجاتها من الغلاف الجوي.

وأوضحت أنها ستزيل كل الكربون من منتجاتها من الغلاف الجوي بحلول عام 2030، فيما تأمل أن تتمكن بحلول عام 2050 أن تزيل كافة الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها "مايكروسوفت" منذ انطلاق أعمال الشركة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن إزالة الكربون الموجود في الجو بسبب، يعد أحد أبرز أهدافها المناخية، والذي يختلف عما تستهدفه تعهدات الشركات الأخرى، التي ركزت على خفض الانبعاثات الجارية أو منع الانبعاثات المستقبلية.

ويعد هذا الإعلان، هو أحد أكبر التعهدات التي تعلنها أحد أكبر شركات البرمجيات في العالم، والتي يمكن أن تساعد في تنفيذ سلسلة من الأهداف المناخية لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي، ما وصف بأنه "ضربة قاصمة" لمحاولات الحد من الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض.

كوكب الأرض مايكروسوفت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"مايكروسوفت" تعلن تغييراً هائلاً في شركتها لإنقاذ كوكب الأرض
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، ما وصف بأنه سيحدث تغييراً هائلاً في منظومة الشركة، من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان عبر موقعها الرسمي، أنها تستهدف إزالة أي كربون تنبعث من منتجاتها من الغلاف الجوي.

وأوضحت أنها ستزيل كل الكربون من منتجاتها من الغلاف الجوي بحلول عام 2030، فيما تأمل أن تتمكن بحلول عام 2050 أن تزيل كافة الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها "مايكروسوفت" منذ انطلاق أعمال الشركة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن إزالة الكربون الموجود في الجو بسبب، يعد أحد أبرز أهدافها المناخية، والذي يختلف عما تستهدفه تعهدات الشركات الأخرى، التي ركزت على خفض الانبعاثات الجارية أو منع الانبعاثات المستقبلية.

ويعد هذا الإعلان، هو أحد أكبر التعهدات التي تعلنها أحد أكبر شركات البرمجيات في العالم، والتي يمكن أن تساعد في تنفيذ سلسلة من الأهداف المناخية لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي، ما وصف بأنه "ضربة قاصمة" لمحاولات الحد من الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:11 PM

"مايكروسوفت" تعلن تغييراً هائلاً في شركتها لإنقاذ كوكب الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، ما وصف بأنه سيحدث تغييراً هائلاً في منظومة الشركة، من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان عبر موقعها الرسمي، أنها تستهدف إزالة أي كربون تنبعث من منتجاتها من الغلاف الجوي.

وأوضحت أنها ستزيل كل الكربون من منتجاتها من الغلاف الجوي بحلول عام 2030، فيما تأمل أن تتمكن بحلول عام 2050 أن تزيل كافة الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها "مايكروسوفت" منذ انطلاق أعمال الشركة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن إزالة الكربون الموجود في الجو بسبب، يعد أحد أبرز أهدافها المناخية، والذي يختلف عما تستهدفه تعهدات الشركات الأخرى، التي ركزت على خفض الانبعاثات الجارية أو منع الانبعاثات المستقبلية.

ويعد هذا الإعلان، هو أحد أكبر التعهدات التي تعلنها أحد أكبر شركات البرمجيات في العالم، والتي يمكن أن تساعد في تنفيذ سلسلة من الأهداف المناخية لإنقاذ كوكب الأرض من التغير المناخي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في عام 2017، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس العالمية لمكافحة التغير المناخي، ما وصف بأنه "ضربة قاصمة" لمحاولات الحد من الانبعاثات الكربونية في كوكب الأرض.

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