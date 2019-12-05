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فرنسا: أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية مخالفة للأمم المتحدة

"دير مول" أشارت إلى أنها تمثل تهديدًا دوليًّا

أعلنت فرنسا اليوم (الخميس)، أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتّسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية على الإنترنت: "عبرنا مرارًا عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية التي لا تتّسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، والتي تمثل تهديدًا للأمن الدولي".

ودعت فون دير مول إيران لاحترام كل التزاماتها بموجب هذا القرار.

الصواريخ الباليستية الإيرانية فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا: أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية مخالفة للأمم المتحدة
سبق

أعلنت فرنسا اليوم (الخميس)، أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتّسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية على الإنترنت: "عبرنا مرارًا عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية التي لا تتّسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، والتي تمثل تهديدًا للأمن الدولي".

ودعت فون دير مول إيران لاحترام كل التزاماتها بموجب هذا القرار.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:31 PM

فرنسا: أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية مخالفة للأمم المتحدة

"دير مول" أشارت إلى أنها تمثل تهديدًا دوليًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فرنسا اليوم (الخميس)، أن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تتّسق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية على الإنترنت: "عبرنا مرارًا عن بواعث قلقنا القوية إزاء أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية التي لا تتّسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231، والتي تمثل تهديدًا للأمن الدولي".

ودعت فون دير مول إيران لاحترام كل التزاماتها بموجب هذا القرار.

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