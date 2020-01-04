النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقنية VAR تحضر في منافسات الإبل وتحكم بإعادة شوط "المشالع"

استُخدمت للفصل بين متسابقيْن

حضرت تقنية VAR في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم السبت، وأعادت شوط "المشالع" في مسابقة "الطبع".

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع استعانت بـتقنية الـ VAR في منافسات شوط "المشالع" بعد حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع، وتحديداً في دائرة المنتصف، لذلك تم إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط؛ للفصل بينهما.

ويعرف شوط "المشالع" مسابقة الطبع بجمع القطيعين المتسابقين و"تنويخ" رحولي الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم، ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس ومن تسير إبله بمجملها خلف رحلوه يعتبر الفائز.

وتعتبر مسابقة الطبع أحد المنافسات النوعية التي استحدثتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لعرض مهارات طبع الإبل، وتستهدف خلالها المهتمين والمدربين لطبع الإبل؛ لإبراز مدى تجاوب الإبل مع راعيها ومنافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.

تقنية VAR مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل شوط المشالع مسابقة الطبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقنية VAR تحضر في منافسات الإبل وتحكم بإعادة شوط "المشالع"
سبق

حضرت تقنية VAR في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم السبت، وأعادت شوط "المشالع" في مسابقة "الطبع".

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع استعانت بـتقنية الـ VAR في منافسات شوط "المشالع" بعد حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع، وتحديداً في دائرة المنتصف، لذلك تم إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط؛ للفصل بينهما.

ويعرف شوط "المشالع" مسابقة الطبع بجمع القطيعين المتسابقين و"تنويخ" رحولي الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم، ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس ومن تسير إبله بمجملها خلف رحلوه يعتبر الفائز.

وتعتبر مسابقة الطبع أحد المنافسات النوعية التي استحدثتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لعرض مهارات طبع الإبل، وتستهدف خلالها المهتمين والمدربين لطبع الإبل؛ لإبراز مدى تجاوب الإبل مع راعيها ومنافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
07:01 PM

تقنية VAR تحضر في منافسات الإبل وتحكم بإعادة شوط "المشالع"

استُخدمت للفصل بين متسابقيْن

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
3
4,897

حضرت تقنية VAR في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم السبت، وأعادت شوط "المشالع" في مسابقة "الطبع".

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع استعانت بـتقنية الـ VAR في منافسات شوط "المشالع" بعد حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع، وتحديداً في دائرة المنتصف، لذلك تم إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط؛ للفصل بينهما.

ويعرف شوط "المشالع" مسابقة الطبع بجمع القطيعين المتسابقين و"تنويخ" رحولي الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم، ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس ومن تسير إبله بمجملها خلف رحلوه يعتبر الفائز.

وتعتبر مسابقة الطبع أحد المنافسات النوعية التي استحدثتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ لعرض مهارات طبع الإبل، وتستهدف خلالها المهتمين والمدربين لطبع الإبل؛ لإبراز مدى تجاوب الإبل مع راعيها ومنافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة