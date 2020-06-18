سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا

سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا
تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 1%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-18
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:09 PM
سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا
تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 1%
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.