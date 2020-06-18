سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 1%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.