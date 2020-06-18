النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 1%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:09 PM

سعر "برنت" ينخفض مستقرًّا عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 1%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
229

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 22 سنتًا؛ ما نسبته 0.5% ليستقر عند 40.49 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 38 سنتًا ما نسبته 1% ليثبت عند 37.58 دولارًا أمريكيًّا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,851
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة