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خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب

مقاتلات التحالف تدمر 4 آليات للميليشيا وتقتل عناصرها

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيراني، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد من طيران التحالف وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وقتل جميع من كانوا على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب
سبق

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيراني، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد من طيران التحالف وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وقتل جميع من كانوا على متنها.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
06:27 PM

خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب

مقاتلات التحالف تدمر 4 آليات للميليشيا وتقتل عناصرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيراني، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد من طيران التحالف وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وقتل جميع من كانوا على متنها.

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