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"سعود القحطاني" بعد تبرئته ينظم شعرًا: برَّأني اللي كلنا باحتكامه

نظم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدة بعد تبرئته اليوم لعدم وجود أي دليل ضده، حملت عنوان: "برأني اللي كلنا باحتكامه".

وقال في مطلع قصيدته التي لقيت انتشارًا واسعًا في "تويتر".

يالله ياللي بيدك أمر القيامه

ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه

على ظهور الحق والعالم شهود

وزاد:

برأني اللي كلنا باحتكامه

شرع الله العادل وهو خير معبود

وإلى نص القصيدة:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود القحطاني" بعد تبرئته ينظم شعرًا: برَّأني اللي كلنا باحتكامه
سبق

نظم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدة بعد تبرئته اليوم لعدم وجود أي دليل ضده، حملت عنوان: "برأني اللي كلنا باحتكامه".

وقال في مطلع قصيدته التي لقيت انتشارًا واسعًا في "تويتر".

يالله ياللي بيدك أمر القيامه

ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه

على ظهور الحق والعالم شهود

وزاد:

برأني اللي كلنا باحتكامه

شرع الله العادل وهو خير معبود

وإلى نص القصيدة:

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:28 PM

"سعود القحطاني" بعد تبرئته ينظم شعرًا: برَّأني اللي كلنا باحتكامه

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
24,390

نظم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني قصيدة بعد تبرئته اليوم لعدم وجود أي دليل ضده، حملت عنوان: "برأني اللي كلنا باحتكامه".

وقال في مطلع قصيدته التي لقيت انتشارًا واسعًا في "تويتر".

يالله ياللي بيدك أمر القيامه

ويموت بأمرك حي ويعيش مولود

ترزقني الشكر الجميل بتمامه

على ظهور الحق والعالم شهود

وزاد:

برأني اللي كلنا باحتكامه

شرع الله العادل وهو خير معبود

وإلى نص القصيدة:

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