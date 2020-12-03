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مقابل سلة من العملات.. الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

المستثمرون يراهنون على توزيع "اللقاح" والمزيد من التحفيز الاقتصادي

هبط الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات؛ إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول عالية المخاطر.

وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة؛ فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحًا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

وبحسب ما نشرته "رويترز"، يتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف؛ إذ يواجه الحزبان أيضًا موعدًا نهائيًّا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.

الدولار الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مقابل سلة من العملات.. الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف
سبق

هبط الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات؛ إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول عالية المخاطر.

وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة؛ فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحًا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

وبحسب ما نشرته "رويترز"، يتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف؛ إذ يواجه الحزبان أيضًا موعدًا نهائيًّا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:13 AM

مقابل سلة من العملات.. الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

المستثمرون يراهنون على توزيع "اللقاح" والمزيد من التحفيز الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبط الدولار اليوم الخميس لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات؛ إذ يراهن المستثمرون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيدعمان الأصول عالية المخاطر.

وبينما أخفق المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة؛ فإن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحًا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

وبحسب ما نشرته "رويترز"، يتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف؛ إذ يواجه الحزبان أيضًا موعدًا نهائيًّا في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.

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