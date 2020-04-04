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شاهد .."سبق" ترصد جهود رجال الأمن بشعبة مرور ينبع في خلال منع التجول

الطرق والأسواق خالية تمامًا بشكل واعٍ في قمة الالتزام

رصدت "سبق"، جهود رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع ودوريات الأمن والشرطة وأمن الطرق وأفرع الأمن العام في كافة الشوارع والطرقات والميادين، تطبيقًا لقرار منع التجول الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات والمارة، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

ويواصل رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودهم الأمنية من خلال الانتشار في مختلف المواقع داخل المحافظة، حيث تبذل كافة القطاعات الأمنية جهودًا كبيرة وانتشارًا في شوارع وميادين وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا، وسط انتشار أمني واسع ووجود لمدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، ومساعده العقيد حميد الصحفي ومدير الحوادث المقدم عبدالله الشهري.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .."سبق" ترصد جهود رجال الأمن بشعبة مرور ينبع في خلال منع التجول
سبق

رصدت "سبق"، جهود رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع ودوريات الأمن والشرطة وأمن الطرق وأفرع الأمن العام في كافة الشوارع والطرقات والميادين، تطبيقًا لقرار منع التجول الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات والمارة، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

ويواصل رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودهم الأمنية من خلال الانتشار في مختلف المواقع داخل المحافظة، حيث تبذل كافة القطاعات الأمنية جهودًا كبيرة وانتشارًا في شوارع وميادين وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا، وسط انتشار أمني واسع ووجود لمدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، ومساعده العقيد حميد الصحفي ومدير الحوادث المقدم عبدالله الشهري.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:28 PM

شاهد .."سبق" ترصد جهود رجال الأمن بشعبة مرور ينبع في خلال منع التجول

الطرق والأسواق خالية تمامًا بشكل واعٍ في قمة الالتزام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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رصدت "سبق"، جهود رجال الأمن بشعبة مرور محافظة ينبع ودوريات الأمن والشرطة وأمن الطرق وأفرع الأمن العام في كافة الشوارع والطرقات والميادين، تطبيقًا لقرار منع التجول الذي يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات والمارة، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

ويواصل رجال الأمن بمختلف القطاعات، جهودهم الأمنية من خلال الانتشار في مختلف المواقع داخل المحافظة، حيث تبذل كافة القطاعات الأمنية جهودًا كبيرة وانتشارًا في شوارع وميادين وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيه القيادة الرشيدة بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا، وسط انتشار أمني واسع ووجود لمدير شعبة مرور محافظة ينبع العقيد فالح العنزي، ومساعده العقيد حميد الصحفي ومدير الحوادث المقدم عبدالله الشهري.

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