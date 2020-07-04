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الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة

فيما وصل العدد الإجمالي إلى 2.732.531 إصابة و128.648 ضحية

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة
سبق

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:04 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة

فيما وصل العدد الإجمالي إلى 2.732.531 إصابة و128.648 ضحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.

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