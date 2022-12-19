النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وزير خارجية إريتريا

استعرض سُبل تطور العلاقات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير خارجية إريتريا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وزير خارجية إريتريا
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
04:32 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:10 PM

"الجبير" يستعرض تطورات الأوضاع مع وزير خارجية إريتريا

استعرض سُبل تطور العلاقات ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
413

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تطويرها، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,343
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,724
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,167

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة