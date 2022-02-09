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"غوتيريس": لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة

شدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع القرارات الأممية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) على أنه لا توجد خطة بديلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وقال "غوتيريس" خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "إننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع، وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وأضاف: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين، ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية".

وبين أن الهدف يظل دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

ولفت إلى أنه لا توجد خطة بديلة، والوقت يداهمنا ولا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

غوتيريس الأمم المتحدة فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس": لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة
سبق

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) على أنه لا توجد خطة بديلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وقال "غوتيريس" خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "إننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع، وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وأضاف: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين، ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية".

وبين أن الهدف يظل دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

ولفت إلى أنه لا توجد خطة بديلة، والوقت يداهمنا ولا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:13 PM

"غوتيريس": لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة

شدد على أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع القرارات الأممية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) على أنه لا توجد خطة بديلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة.

وقال "غوتيريس" خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "إننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع، وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وأضاف: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين، ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية".

وبين أن الهدف يظل دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

ولفت إلى أنه لا توجد خطة بديلة، والوقت يداهمنا ولا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

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