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الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان

تنظم مع فرنسا مؤتمرًا دوليًا لجمع المبلغ الأربعاء

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.

وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان
سبق

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.

وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:14 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:53 PM

الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان

تنظم مع فرنسا مؤتمرًا دوليًا لجمع المبلغ الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.

وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

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