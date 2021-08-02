الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان
تنظم مع فرنسا مؤتمرًا دوليًا لجمع المبلغ الأربعاء
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.
وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-02
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.
وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:14 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:53 PM
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان
تنظم مع فرنسا مؤتمرًا دوليًا لجمع المبلغ الأربعاء
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، أن الأمم المتحدة قدرت قيمة الحاجات الجديدة، التي يتعين الاستجابة لها للتغلب على الأوضاع المتدهورة في لبنان بأكثر من 350 مليون دولار.
وذكرت الرئاسة أن مؤتمر المانحين الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة الأربعاء المقبل دعمًا للبنان، يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.