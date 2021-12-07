ارتفاع حصيلة انفجار البصرة إلى 12 قتيلًا

الهجوم أسفر عن سقوط عشرات الجرحى

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع بدراجة بخارية مفخخة مستهدفًا منطقة قُرب مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق، إلى 12 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وكانت فضائية "السومرية" العراقية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الانفجار وقع بسبب سيارة مفخخة انفجرت في باب مطعم قُرب مستشفى الجمهوري "البصرة التعليمي".

ولم يصدر على الفور بيانٌ عن السلطات العراقية بشأن الحادث؛ فيما أظهرت صور تم تداولها، النيرانَ وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى، بالقرب من أحد الجسور في البصرة.

وتعتبر محافظة البصرة هادئة أمنيًّا ولم تشهد هجمات إرهابية منذ سنوات طويلة.

_______

جراء دراجة نارية مفخخة في المنطقة القديمة.. أنباء عن 7 ضحايا

دماءٌ في المحافظة الهادئة.. قتلى وجرحى في انفجار مُدَوٍّ يهز البصرة

سقط عدد من القتلى والجرحى، الثلاثاء، جراء انفجار وقع في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ووقع الانفجار جراء دراجة نارية مفخخة في منطقة البصرة القديمة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن شهود عيانٍ قولهم إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى؛ بينما قالت تقارير إعلامية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار.

ولم يصدر على الفور بيانٌ عن السلطات العراقية بشأن الحادث.

وأظهرت صورٌ جرى تداولها النيرانَ وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى بالقرب من أحد الجسور في البصرة.

وتُعتبر محافظة البصرة هادئةً أمنيًّا، ولم تشهد هجمات إرهابية منذ سنوات طويلة.