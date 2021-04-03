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"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

ضمن مبادرة "فطورك علينا"

يستعد فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في شهر رمضان المبارك.

وأكد المشرف على فريق بناء التطوعي، بدر شبيب الردعان، أن مبادرة " فطورك علينا" التي يقوم بها فريق بناء التطوعي للعام الخامس على التوالي تأتي من منطلق الدور المجتمعي للفريق وتماشياً مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي بأسلوب راق يمثل القيم الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي، يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى المتأخرين في الوصول إلى منازلهم.

وأضاف "الردعان": "تم تهيئة الفريق الذي يضم نحو 60 متطوعًا وفق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً، على أن يتم رفع العدد في العشر الأواخر أو إن دعت الحاجة للزيادة".

يذكر أن فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج له العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع أطيافه بالمحافظة.

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"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان
سبق

يستعد فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في شهر رمضان المبارك.

وأكد المشرف على فريق بناء التطوعي، بدر شبيب الردعان، أن مبادرة " فطورك علينا" التي يقوم بها فريق بناء التطوعي للعام الخامس على التوالي تأتي من منطلق الدور المجتمعي للفريق وتماشياً مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي بأسلوب راق يمثل القيم الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي، يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى المتأخرين في الوصول إلى منازلهم.

وأضاف "الردعان": "تم تهيئة الفريق الذي يضم نحو 60 متطوعًا وفق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً، على أن يتم رفع العدد في العشر الأواخر أو إن دعت الحاجة للزيادة".

يذكر أن فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج له العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع أطيافه بالمحافظة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
04:35 PM

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

ضمن مبادرة "فطورك علينا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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يستعد فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في شهر رمضان المبارك.

وأكد المشرف على فريق بناء التطوعي، بدر شبيب الردعان، أن مبادرة " فطورك علينا" التي يقوم بها فريق بناء التطوعي للعام الخامس على التوالي تأتي من منطلق الدور المجتمعي للفريق وتماشياً مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي بأسلوب راق يمثل القيم الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي، يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى المتأخرين في الوصول إلى منازلهم.

وأضاف "الردعان": "تم تهيئة الفريق الذي يضم نحو 60 متطوعًا وفق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً، على أن يتم رفع العدد في العشر الأواخر أو إن دعت الحاجة للزيادة".

يذكر أن فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج له العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع أطيافه بالمحافظة.

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