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"مدني المدينة" يقدم روشتة كاملة لتفادي مخاطر "الهطولات الغزيرة"

تلقى تنبيهاً من "الأرصاد" بتعرض أجزاء من المنطقة ومحافظاتها للأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة؛ حيث ورد المديرية تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى الواحدة ظهراً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وخاصة في الطرقات االزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وحثّ "الجهني" على تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت أمطاراً غزيرة شملت المناطق المتفرقة وسط استنفار الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني المدينة" يقدم روشتة كاملة لتفادي مخاطر "الهطولات الغزيرة"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة؛ حيث ورد المديرية تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى الواحدة ظهراً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وخاصة في الطرقات االزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وحثّ "الجهني" على تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت أمطاراً غزيرة شملت المناطق المتفرقة وسط استنفار الجهات الحكومية ذات العلاقة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
03:48 PM

"مدني المدينة" يقدم روشتة كاملة لتفادي مخاطر "الهطولات الغزيرة"

تلقى تنبيهاً من "الأرصاد" بتعرض أجزاء من المنطقة ومحافظاتها للأمطار

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يوسف سفر - المدينة المنورة
10
6,201

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة؛ حيث ورد المديرية تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت حتى الواحدة ظهراً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وخاصة في الطرقات االزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط والابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وحثّ "الجهني" على تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق والابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية ومنع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه لأنها عرضة للانزلاق والانجراف، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

يُذكر أن المدينة المنورة، شهدت أمطاراً غزيرة شملت المناطق المتفرقة وسط استنفار الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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