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إندونيسيا تلجأ إلى أكبر طرح سندات على الإطلاق لمواجهة "كورونا"

بقيمة 4.3 مليار دولار بينها شريحة تمتدّ لـ50 عامًا

أفادت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلًا لدولة آسيوية بالدولار؛ إذ تستحق بعد 50 عامًا، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "إندراواتي": أن جزءًا من ذلك المبلغ سيستخدم أيضًا في المساعدة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي شهد انخفاضًا بمقدار 9.4 مليار دولار في مارس (آذار)، إلى 121 مليار دولار، مع تحرك البنك المركزي لاستخدام جزء منه لدعم العملة المحلية.

وذكرت الوزيرة أن عائد السندات لأجل 50 عامًا تحدّد عند 4.5 بالمئة.

وجرت الصفقة في الولايات المتحدة، أمس، وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عامًا ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة، مع شريحة لأجل خمسين عامًا بمليار دولار.

ووفقًا لمذكرة شروط اطلعت عليها "رويترز": يعدّ ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا، وستُستخدم حصيلته في أوجه من بينها تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19.

وتُجري الحكومة محادثات مع عدد من البنوك متعدّدة الأطراف للحصول على قروض بنحو سبعة مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تلجأ إلى أكبر طرح سندات على الإطلاق لمواجهة "كورونا"
سبق

أفادت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلًا لدولة آسيوية بالدولار؛ إذ تستحق بعد 50 عامًا، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "إندراواتي": أن جزءًا من ذلك المبلغ سيستخدم أيضًا في المساعدة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي شهد انخفاضًا بمقدار 9.4 مليار دولار في مارس (آذار)، إلى 121 مليار دولار، مع تحرك البنك المركزي لاستخدام جزء منه لدعم العملة المحلية.

وذكرت الوزيرة أن عائد السندات لأجل 50 عامًا تحدّد عند 4.5 بالمئة.

وجرت الصفقة في الولايات المتحدة، أمس، وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عامًا ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة، مع شريحة لأجل خمسين عامًا بمليار دولار.

ووفقًا لمذكرة شروط اطلعت عليها "رويترز": يعدّ ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا، وستُستخدم حصيلته في أوجه من بينها تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19.

وتُجري الحكومة محادثات مع عدد من البنوك متعدّدة الأطراف للحصول على قروض بنحو سبعة مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة كوفيد-19.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:07 PM

إندونيسيا تلجأ إلى أكبر طرح سندات على الإطلاق لمواجهة "كورونا"

بقيمة 4.3 مليار دولار بينها شريحة تمتدّ لـ50 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني إندراواتي، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلًا لدولة آسيوية بالدولار؛ إذ تستحق بعد 50 عامًا، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "إندراواتي": أن جزءًا من ذلك المبلغ سيستخدم أيضًا في المساعدة في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي شهد انخفاضًا بمقدار 9.4 مليار دولار في مارس (آذار)، إلى 121 مليار دولار، مع تحرك البنك المركزي لاستخدام جزء منه لدعم العملة المحلية.

وذكرت الوزيرة أن عائد السندات لأجل 50 عامًا تحدّد عند 4.5 بالمئة.

وجرت الصفقة في الولايات المتحدة، أمس، وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عامًا ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة، مع شريحة لأجل خمسين عامًا بمليار دولار.

ووفقًا لمذكرة شروط اطلعت عليها "رويترز": يعدّ ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا، وستُستخدم حصيلته في أوجه من بينها تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19.

وتُجري الحكومة محادثات مع عدد من البنوك متعدّدة الأطراف للحصول على قروض بنحو سبعة مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة كوفيد-19.

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