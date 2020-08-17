النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

تبوك.. تخفيض رسوم 186 مدرسة أهلية إلى 50% للفصل الدراسي الأول

من ضمنها مدارس عالمية ورياض أطفال

أعلنت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة "بنيان"، يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في منطقة تبوك، تخفيض الرسوم الدراسية لـ 186 مدرسة أهلية للفصل الدراسي الأول إلى 50٪ .

جاء ذلك، بعد لقاء جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم، وانطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جهة، وتخفيف الآثار الاقتصادية، ولاستمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعة نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

ولفت إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، ومبادراته الوطنية المتنوعة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.

الإدارة العامة للتعليم مبادرة بنيان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبوك.. تخفيض رسوم 186 مدرسة أهلية إلى 50% للفصل الدراسي الأول
سبق

أعلنت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة "بنيان"، يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في منطقة تبوك، تخفيض الرسوم الدراسية لـ 186 مدرسة أهلية للفصل الدراسي الأول إلى 50٪ .

جاء ذلك، بعد لقاء جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم، وانطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جهة، وتخفيف الآثار الاقتصادية، ولاستمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعة نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

ولفت إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، ومبادراته الوطنية المتنوعة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
07:44 PM

تبوك.. تخفيض رسوم 186 مدرسة أهلية إلى 50% للفصل الدراسي الأول

من ضمنها مدارس عالمية ورياض أطفال

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
781

أعلنت قيادة الإدارة العامة للتعليم مبادرة "بنيان"، يمثلها مكتب التعليم الأهلي والمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية في منطقة تبوك، تخفيض الرسوم الدراسية لـ 186 مدرسة أهلية للفصل الدراسي الأول إلى 50٪ .

جاء ذلك، بعد لقاء جمع الإدارة بملاك المدارس الأهلية صباح اليوم، وانطلاقًا من الجهود المتواصلة والإجراءات التي تبذلها القيادة الحكيمة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا، من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من جهة، وتخفيف الآثار الاقتصادية، ولاستمرار تعليق حضور الطلاب والطالبات إلى المدارس، واستمرار مسيرتهم الدراسية عن بعد لمدة سبعة أسابيع.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، لملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية هذه المبادرة الوطنية، التي ستخدم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعة نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ترسخ الواجب الوطني الذي قدمه ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية نحو وطنهم.

ونوه مدير التعليم بتوجيهات وحرص وزارة التعليم في هذا الصدد لخدمة الطلاب والطالبات الملتحقين بالمدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية وأولياء أمورهم.

ولفت إلى متابعة واهتمام أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزبز، وعنايته بالعمل التعليمي في المنطقة، ومبادراته الوطنية المتنوعة، في ظل دعم ورعاية القيادة الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,346
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,723

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة