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بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاء

عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.

ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.

يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاء
سبق

عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.

ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.

يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:12 PM

بالفيديو.. نجم برشلونة لويس سواريز يطالب بأغرب ركلة جزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد نجم منتخب الأورغواي لويس سواريز لصناعة الحدث مجدداً في ملاعب كرة القدم العالمية حينما طالب بركلة جزاء خيالية في مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي ضمن بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل.

ففي الدقيقة 23 من زمن اللقاء طالب نجم برشلونة الحكم احتساب ركلة جزاء بعد أن توغل في منطقة العمليات محاولاً تجاوز حارس تشيلي غابريال أرياس الذي تصدى للكرة في يده ضمن منطقته ليفاجئ لويس سواريز انتباه الجميع قبل أن يتفطن إلى خطئه بسرعة ويتذكر أن الأمر يتعلق بحارس مرمى وليس مدافعاً.

يشار أن منتخب الأوروغواي تأهل لدور ربع نهائي البطولة بعد فوزه باللقاء بهدف دون مقابل سجل النجم كافاني.

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