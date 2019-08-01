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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8666.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 87 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 66.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تشب، عطاء، العبداللطيف، الدريس، اسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سامبا، استثمار، الأهلي ريت 1، اللجين، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.16% و4.28% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، دار الأركان، عطاء، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، عطاء، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 آلاف سهم تقاسمتها 103 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8666.39 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 66.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تشب، عطاء، العبداللطيف، الدريس، اسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سامبا، استثمار، الأهلي ريت 1، اللجين، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.16% و4.28% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، دار الأركان، عطاء، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، عطاء، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 آلاف سهم تقاسمتها 103 صفقات.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8666.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.6 مليار ريال لأكثر من 87 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 66.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 87 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تشب، عطاء، العبداللطيف، الدريس، اسمنت تبوك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سامبا، استثمار، الأهلي ريت 1، اللجين، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.16% و4.28% .

وكانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، دار الأركان، عطاء، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، عطاء، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3775.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 آلاف سهم تقاسمتها 103 صفقات.

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53.8 مليار

31 يوليو
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