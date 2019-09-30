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"الجزائية" تعلن موعداً نهائياً للنظر في دعوى "الرويلي"

المحكمة ستصدر حكمها غيابياً في حال عدم حضور المدّعى عليه

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم سعد بن شاحوف بن قربس الرويلي؛ سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم "1019114279"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 / 1441هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية, والمادة "25" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية" تعلن موعداً نهائياً للنظر في دعوى "الرويلي"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم سعد بن شاحوف بن قربس الرويلي؛ سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم "1019114279"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 / 1441هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية, والمادة "25" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:13 PM

"الجزائية" تعلن موعداً نهائياً للنظر في دعوى "الرويلي"

المحكمة ستصدر حكمها غيابياً في حال عدم حضور المدّعى عليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم سعد بن شاحوف بن قربس الرويلي؛ سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم "1019114279"، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 02 / 03 / 1441هـ الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية, والمادة "25" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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