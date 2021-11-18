بحضور 65 مشرفًا تربويًّا.. "تعليم الأفلاج" تنظم ورشة "بناء الخطة التطويرية"

أوراق عمل شملت نتائج الاختبارات المركزية ومبادرة "أدائي" وتحسين نواتج التعلم

أقامت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج -ممثلة في لجنة التحصيل الدراسي- ورشة عمل "بناء الخطة التطويرية للأداء التعليمي" لأكثر من 65 مشرفًا تربويًّا.

وشهد اللقاء طرحَ العديد من أوراق العمل، عرض خلالها أمين لجنة التحصيل بتعليم الأفلاج شبيب ناصر آل شبيب برامج الخطة واعتمادها.

واستهلّ اللقاء بورقة من رئيس قسم الجودة وقياس الأداء الدكتور محمد بن عويس الكليب، استعرض خلالها نتائج الاختبارات المركزية ونتائج مبادرة "أدائي".

من جهته، تحدّث مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة خلال اللقاء مذكرًا بأن جودة التعليم تقاس بما يقدمه المعلم؛ مشيرًا إلى أن المدارس التي حصلت على تقييم متميز كان خلفها معلم متميز، واختصر ذلك قائلًا: ما نشاهده الآن من تحصيل ونواتج تعلم هو مرآة لأداء أعمالنا.

وقدّم المساعد لشؤون الطلاب محمد البشر، ورقة عمل عن بناء الخطة التطويرية للأداء التعليمي وجدول أعمال المشرف الزائر للمدرسة والمهام التي ينبغي تنفيذها لرفع التحصيل وتحسين نواتج التعلم.

وشارك مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله دغش آل فواز، بورقة عمل عن تحسين نواتج التعلم من خلال التعرف عليها وعلى خصائصها.

وتناول رئيس قسم الاختبارات والقبول مبارك مرزوق المجادعة لائحة تقويم الطالب الجديدة وآلية تنفيذها.

وتأتي الورشة التي نفّذها تعليم الأفلاج، صباح اليوم الاثنين، لتجويد المخرج في شتى المجالات للتحسين المستمر لهذا المخرج، بعد استعراض نتائج الاختبارات الدولية والوطنية ومناقشة الواقع من المخرجات التعليمية من نتائج لا تمثل ما يصرف على التعليم من بلادنا المباركة والعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي من خلال وضع خطط مدروسة ومتكاملة للتحسين.