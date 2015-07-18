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اختتام دوري نادي الحي لكرة الطائرة بمدرسة القاع في قيا

بحضور المدير العام للتعليم بالطائف ورؤساء الإدارات

اختتم دوري نادي الحي لكرة الطائرة، أمس، والذي بدأ في وقت سابق الأسبوع الماضي في مدرسة القاع في قيا، جنوب شرقي الطائف.

وشهد النهائي: المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير إدارة النشاط سامي العصيمي، والمتحدث الرسمي للإدارة عواض الخديدي، ومشرف أندية الحي بالطائف عزيز الشريف.

كما حضره مدير مكتب التعليم بجنوب شرقي الطائف سفران الحارثي.

وشارك في الحضور عددٌ من رؤساء الإدارات الحكومية في قيا؛ منهم مدير مستشفى قيا العام عائض الحارثي، ومدير قسم المرور فواز الحارثي، بالإضافة لممثلي شرطة قيا: متعب الجعيد، ومخلد النفيعي، ومدير الدوريات الأمنية في قيا إبراهيم النفيعي، والهلال الأحمر.

وتوج فريق الإبداع بكأس المباراة، كما سلمت الهدايا والدروع التذكارية والميداليات للفرق المشاركة.

وقال مدير النادي سالم بن مريسي الحارثي: إن النادي يقدم عددًا من البرامج والمبادرات المتنوعة، فيما يرتاده منسوبو الحي بشكل يومي.

وثمنَ "الحارثي" للمدير العام ومدير النشاط، دعمهما، متمنيًا أن يؤدي النادي رسالته ليحقق الأهداف التي وضعتها وزارة التعليم في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما قدم شكره للمشرف العام على الدوري الكابتن عبد العزيز المتعاني، داعيًا أن يحفظ الله هذه البلاد وقيادتها وأمنها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام دوري نادي الحي لكرة الطائرة بمدرسة القاع في قيا
سبق

اختتم دوري نادي الحي لكرة الطائرة، أمس، والذي بدأ في وقت سابق الأسبوع الماضي في مدرسة القاع في قيا، جنوب شرقي الطائف.

وشهد النهائي: المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير إدارة النشاط سامي العصيمي، والمتحدث الرسمي للإدارة عواض الخديدي، ومشرف أندية الحي بالطائف عزيز الشريف.

كما حضره مدير مكتب التعليم بجنوب شرقي الطائف سفران الحارثي.

وشارك في الحضور عددٌ من رؤساء الإدارات الحكومية في قيا؛ منهم مدير مستشفى قيا العام عائض الحارثي، ومدير قسم المرور فواز الحارثي، بالإضافة لممثلي شرطة قيا: متعب الجعيد، ومخلد النفيعي، ومدير الدوريات الأمنية في قيا إبراهيم النفيعي، والهلال الأحمر.

وتوج فريق الإبداع بكأس المباراة، كما سلمت الهدايا والدروع التذكارية والميداليات للفرق المشاركة.

وقال مدير النادي سالم بن مريسي الحارثي: إن النادي يقدم عددًا من البرامج والمبادرات المتنوعة، فيما يرتاده منسوبو الحي بشكل يومي.

وثمنَ "الحارثي" للمدير العام ومدير النشاط، دعمهما، متمنيًا أن يؤدي النادي رسالته ليحقق الأهداف التي وضعتها وزارة التعليم في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما قدم شكره للمشرف العام على الدوري الكابتن عبد العزيز المتعاني، داعيًا أن يحفظ الله هذه البلاد وقيادتها وأمنها.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:36 PM

اختتام دوري نادي الحي لكرة الطائرة بمدرسة القاع في قيا

بحضور المدير العام للتعليم بالطائف ورؤساء الإدارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتم دوري نادي الحي لكرة الطائرة، أمس، والذي بدأ في وقت سابق الأسبوع الماضي في مدرسة القاع في قيا، جنوب شرقي الطائف.

وشهد النهائي: المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير إدارة النشاط سامي العصيمي، والمتحدث الرسمي للإدارة عواض الخديدي، ومشرف أندية الحي بالطائف عزيز الشريف.

كما حضره مدير مكتب التعليم بجنوب شرقي الطائف سفران الحارثي.

وشارك في الحضور عددٌ من رؤساء الإدارات الحكومية في قيا؛ منهم مدير مستشفى قيا العام عائض الحارثي، ومدير قسم المرور فواز الحارثي، بالإضافة لممثلي شرطة قيا: متعب الجعيد، ومخلد النفيعي، ومدير الدوريات الأمنية في قيا إبراهيم النفيعي، والهلال الأحمر.

وتوج فريق الإبداع بكأس المباراة، كما سلمت الهدايا والدروع التذكارية والميداليات للفرق المشاركة.

وقال مدير النادي سالم بن مريسي الحارثي: إن النادي يقدم عددًا من البرامج والمبادرات المتنوعة، فيما يرتاده منسوبو الحي بشكل يومي.

وثمنَ "الحارثي" للمدير العام ومدير النشاط، دعمهما، متمنيًا أن يؤدي النادي رسالته ليحقق الأهداف التي وضعتها وزارة التعليم في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما قدم شكره للمشرف العام على الدوري الكابتن عبد العزيز المتعاني، داعيًا أن يحفظ الله هذه البلاد وقيادتها وأمنها.

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