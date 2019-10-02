النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يستقبل عدداً من رؤساء المحاكم ويبحث التسهيلات التقنية للمراجعين

تبادل الأحاديث حول شؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يستقبل عدداً من رؤساء المحاكم ويبحث التسهيلات التقنية للمراجعين
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
12:44 AM

أمير الرياض يستقبل عدداً من رؤساء المحاكم ويبحث التسهيلات التقنية للمراجعين

تبادل الأحاديث حول شؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
373

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جرياً على عادة سموه عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي ورؤساء المحاكم.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث عن الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة والتطور القائم على المحاكم وجاهزيتها.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى الإجراءات العدلية وتسهيلاتها التقنية للمتقدمين والمراجعين والربط بين المحاكم والقضاة وسرعة الإنجاز والأحكام والتبليغ وقياس رضا الناس عن الخدمات المقدمة.

وأكد أمير المنطقة على التطور التقني الذي تتميز به وزارة العدل في المملكة والمستوى العالي الذي حققته في هذا المجال، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على كل ما يخدم المواطن ويحقق له الخدمة كاملة في عدل ورخاء.

وحضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,374
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,404
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,016

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة