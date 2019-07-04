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"أمين جازان" يتفقد المشروعات البلدية بمحافظة الطوال الحدودية ومركز الموسم

حث الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين

قال أمين جازان، نايف بن سعيدان، إن المشروعات البلدية مستمرة في محافظات المنطقة الحدودية، وقد وقفت بنفسي أثناء جولتي التفقدية، صباح اليوم الخميس، على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في بلديتي مركز الموسم ومحافظة الطوال الحدودية.

وفي التفاصيل، أوضح "ابن سعيدان" أن ذلك يدل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظات الحدودية وأن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – .

وأردف : ما هذه الجولة التفقدية إلاّ لمتابعة تنفيذ سير المشروعات البلدية وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، وبحث احتياجات محافظة الطوال الحدودية من الخدمات والمشروعات البلدية بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتوجيهات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

جاء ذلك ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة جازان لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، حيث قام أمين جازان نايف بن سعيدان، اليوم بجولة تفقدية للبلديات الحدودية، شملت بلدية محافظة الطوال وبلدية مركز الموسم، ووقف من خلالها على سير تنفيذ المشروعات البلدية، وبحث مع رؤساء البلديات والمختصين الحلول والمعوقات التي تعترض سير تنفيذ بعض المشروعات، وبحضور وكلاء الأمين ومديري الإدارات العامة بالأمانة.

وأكد أمين منطقة جازان أهمية سرعة إنجاز المشروعات البلدية التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتُسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المحافظات الحدودية، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين جازان" يتفقد المشروعات البلدية بمحافظة الطوال الحدودية ومركز الموسم
سبق

قال أمين جازان، نايف بن سعيدان، إن المشروعات البلدية مستمرة في محافظات المنطقة الحدودية، وقد وقفت بنفسي أثناء جولتي التفقدية، صباح اليوم الخميس، على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في بلديتي مركز الموسم ومحافظة الطوال الحدودية.

وفي التفاصيل، أوضح "ابن سعيدان" أن ذلك يدل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظات الحدودية وأن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – .

وأردف : ما هذه الجولة التفقدية إلاّ لمتابعة تنفيذ سير المشروعات البلدية وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، وبحث احتياجات محافظة الطوال الحدودية من الخدمات والمشروعات البلدية بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتوجيهات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

جاء ذلك ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة جازان لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، حيث قام أمين جازان نايف بن سعيدان، اليوم بجولة تفقدية للبلديات الحدودية، شملت بلدية محافظة الطوال وبلدية مركز الموسم، ووقف من خلالها على سير تنفيذ المشروعات البلدية، وبحث مع رؤساء البلديات والمختصين الحلول والمعوقات التي تعترض سير تنفيذ بعض المشروعات، وبحضور وكلاء الأمين ومديري الإدارات العامة بالأمانة.

وأكد أمين منطقة جازان أهمية سرعة إنجاز المشروعات البلدية التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتُسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المحافظات الحدودية، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- .

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:47 PM

"أمين جازان" يتفقد المشروعات البلدية بمحافظة الطوال الحدودية ومركز الموسم

حث الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قال أمين جازان، نايف بن سعيدان، إن المشروعات البلدية مستمرة في محافظات المنطقة الحدودية، وقد وقفت بنفسي أثناء جولتي التفقدية، صباح اليوم الخميس، على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في بلديتي مركز الموسم ومحافظة الطوال الحدودية.

وفي التفاصيل، أوضح "ابن سعيدان" أن ذلك يدل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظات الحدودية وأن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – .

وأردف : ما هذه الجولة التفقدية إلاّ لمتابعة تنفيذ سير المشروعات البلدية وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، وبحث احتياجات محافظة الطوال الحدودية من الخدمات والمشروعات البلدية بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتوجيهات الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

جاء ذلك ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة جازان لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، حيث قام أمين جازان نايف بن سعيدان، اليوم بجولة تفقدية للبلديات الحدودية، شملت بلدية محافظة الطوال وبلدية مركز الموسم، ووقف من خلالها على سير تنفيذ المشروعات البلدية، وبحث مع رؤساء البلديات والمختصين الحلول والمعوقات التي تعترض سير تنفيذ بعض المشروعات، وبحضور وكلاء الأمين ومديري الإدارات العامة بالأمانة.

وأكد أمين منطقة جازان أهمية سرعة إنجاز المشروعات البلدية التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتُسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المحافظات الحدودية، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- .

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