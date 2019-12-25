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اتفاقية شراكة للدعم الفني بين "الإسكان التنموي" وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"

في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام، ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويُعدّ هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتّخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها.

ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة،؛ إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

ويحظى برنامج الإسكان التنموي باهتمام ودعم كبير؛ إذ إن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020؛ حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

وزارة الإسكان الدعم الفني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية شراكة للدعم الفني بين "الإسكان التنموي" وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"
سبق

وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام، ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويُعدّ هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتّخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها.

ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة،؛ إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

ويحظى برنامج الإسكان التنموي باهتمام ودعم كبير؛ إذ إن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020؛ حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
08:49 PM

اتفاقية شراكة للدعم الفني بين "الإسكان التنموي" وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"

في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام، ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويُعدّ هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتّخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها.

ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة،؛ إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلي للأمم المتحدة على المستوى الدولي.

ويحظى برنامج الإسكان التنموي باهتمام ودعم كبير؛ إذ إن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا عن مستهدفات العام المقبل 2020؛ حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

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