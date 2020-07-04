النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يوم لجمع التبرعات للجزائر.. صورة عمرها 62 عاماً تروي الدور التاريخي للمملكة

مع طابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر دعماً للأشقاء في كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة لطابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر، يعود تاريخ إصداره للخامس عشر من شعبان 1377 هـ، 1958م، دعماً للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي.

وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة في حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المملكة خصصت يوماً لجمع التبرعات دعماً للجزائريين المقاومين للاحتلال، في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يوم لجمع التبرعات للجزائر.. صورة عمرها 62 عاماً تروي الدور التاريخي للمملكة
سبق

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة لطابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر، يعود تاريخ إصداره للخامس عشر من شعبان 1377 هـ، 1958م، دعماً للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي.

وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة في حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المملكة خصصت يوماً لجمع التبرعات دعماً للجزائريين المقاومين للاحتلال، في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:45 AM

يوم لجمع التبرعات للجزائر.. صورة عمرها 62 عاماً تروي الدور التاريخي للمملكة

مع طابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر دعماً للأشقاء في كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,697

تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة لطابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر، يعود تاريخ إصداره للخامس عشر من شعبان 1377 هـ، 1958م، دعماً للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي.

وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة في حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المملكة خصصت يوماً لجمع التبرعات دعماً للجزائريين المقاومين للاحتلال، في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,776

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة