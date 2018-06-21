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ترامب يكشف: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدًا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.


وأفادت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقرّ تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كردّ على إسقاط الطائرة، لكنه تراجع عن قراره فجر اليوم الجمعة.


ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض قولهم: إنه كان مخططًا أن تشمل الضربات "بضعة" أهداف إيرانية.

وحمّلت إيران الإدارة الأمريكية المسؤولية عن "أي عمل استفزازي"، مؤكدة مجددًا أن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها صباح الخميس اخترفت المجال الجوي الإيراني، وعرض التليفزيون الإيراني صورًا لما قال إنها أجزاء من الطائرة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين بارزين كانوا في انتظار الضربات قبيل الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن (قبيل الفجر بتوقيت الشرق الأوسط)، بعد المشاورات المكثفة التي أجراها ترامب مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في الكونغرس في البيت الأبيض.

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ترامب يكشف: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدًا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.


وأفادت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقرّ تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كردّ على إسقاط الطائرة، لكنه تراجع عن قراره فجر اليوم الجمعة.


ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض قولهم: إنه كان مخططًا أن تشمل الضربات "بضعة" أهداف إيرانية.

وحمّلت إيران الإدارة الأمريكية المسؤولية عن "أي عمل استفزازي"، مؤكدة مجددًا أن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها صباح الخميس اخترفت المجال الجوي الإيراني، وعرض التليفزيون الإيراني صورًا لما قال إنها أجزاء من الطائرة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين بارزين كانوا في انتظار الضربات قبيل الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن (قبيل الفجر بتوقيت الشرق الأوسط)، بعد المشاورات المكثفة التي أجراها ترامب مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في الكونغرس في البيت الأبيض.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:24 PM

ترامب يكشف: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدًا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران الليلة الماضية.


وأفادت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقرّ تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كردّ على إسقاط الطائرة، لكنه تراجع عن قراره فجر اليوم الجمعة.


ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين في البيت الأبيض قولهم: إنه كان مخططًا أن تشمل الضربات "بضعة" أهداف إيرانية.

وحمّلت إيران الإدارة الأمريكية المسؤولية عن "أي عمل استفزازي"، مؤكدة مجددًا أن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي أسقطتها صباح الخميس اخترفت المجال الجوي الإيراني، وعرض التليفزيون الإيراني صورًا لما قال إنها أجزاء من الطائرة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن دبلوماسيين ومسؤولين بارزين كانوا في انتظار الضربات قبيل الساعة السابعة مساء بتوقيت واشنطن (قبيل الفجر بتوقيت الشرق الأوسط)، بعد المشاورات المكثفة التي أجراها ترامب مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في الكونغرس في البيت الأبيض.

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