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كإجراء احترازي لمواجهة "كورونا".. "هيئة مكة" تعلّق أنشطتها بشكل مؤقت

بينها الدورات التدريبية وورش العمل مع استمرار التدريب الإلكتروني

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بتعليق الدورات التدريبية وورش العمل ودبلوم تأهيل الأعضاء المستجدين مؤقتاً، مع استمرار التدريب الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة سالم بن عبيد الصواط؛ لـ"سبق"، إن الشيخ الدكتور السند؛ وجّه الإدارات المختصّة بتأمين المعقمات اللازمة وكل ما تقتضيه الإجراءات الوقائية لكل الفروع والهيئات والمراكز التابعة لها، ونشر الوسائل التوعوية والوقائية عبر لوحات إرشادية ورسائل مقروءة.

وأضاف الصواط؛ اتخذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد عبدالرحمن بن عبدالله السند هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كإجراء احترازي لمواجهة "كورونا".. "هيئة مكة" تعلّق أنشطتها بشكل مؤقت
سبق

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بتعليق الدورات التدريبية وورش العمل ودبلوم تأهيل الأعضاء المستجدين مؤقتاً، مع استمرار التدريب الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة سالم بن عبيد الصواط؛ لـ"سبق"، إن الشيخ الدكتور السند؛ وجّه الإدارات المختصّة بتأمين المعقمات اللازمة وكل ما تقتضيه الإجراءات الوقائية لكل الفروع والهيئات والمراكز التابعة لها، ونشر الوسائل التوعوية والوقائية عبر لوحات إرشادية ورسائل مقروءة.

وأضاف الصواط؛ اتخذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:55 AM

كإجراء احترازي لمواجهة "كورونا".. "هيئة مكة" تعلّق أنشطتها بشكل مؤقت

بينها الدورات التدريبية وورش العمل مع استمرار التدريب الإلكتروني

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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2,286

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بتعليق الدورات التدريبية وورش العمل ودبلوم تأهيل الأعضاء المستجدين مؤقتاً، مع استمرار التدريب الإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة سالم بن عبيد الصواط؛ لـ"سبق"، إن الشيخ الدكتور السند؛ وجّه الإدارات المختصّة بتأمين المعقمات اللازمة وكل ما تقتضيه الإجراءات الوقائية لكل الفروع والهيئات والمراكز التابعة لها، ونشر الوسائل التوعوية والوقائية عبر لوحات إرشادية ورسائل مقروءة.

وأضاف الصواط؛ اتخذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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