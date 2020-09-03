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ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

والرياضة تقدم الشكر لوزارة التجارة

قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.

وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".

وزارة الرياضة وزارة التجارة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية
سبق

قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.

وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:23 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
07:01 PM

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

والرياضة تقدم الشكر لوزارة التجارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدمت وزارة الرياضة الشكر لوزارة التجارة على ضبطها لأكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية، خلال مداهمتها لمستودعين في محافظة جدة، كانت تستغلّهما عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية.

وذكرت وزارة الرياضة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "شكرًا لجهودكم وعملكم.. بالعمل المتكامل والتعاون الفعال نحمي حقوق الأندية الرياضية وشعاراتها".

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