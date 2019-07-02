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عملية حديثة ورائدة.. إجراء "سوار المريء" لعلاج الحموضة بالمستشفى الجامعي

نتائج رائعة من خلال السيطرة على الحموضة والابتعاد عن الأدوية تمامًا

أُجريت في المستشفى الجامعي عملية إجراء سوار المريء (لينكس) في علاج الحموضة والارتجاع، بقيادة الدكتور أشرف مغربي، والتي تعد من العمليات الحديثة والرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور أشرف بن عبدالرحمن مغربي أن هذه العملية تعد حديثة وجديدة على مستوى الشرق الأوسط، مبينًا أن الفئة المستهدفة هم الذين يعانون بسبب حموضة على مدى فترة طويلة، بالإضافة إلى الخاضعين لفحوص معينة منها المنظار وقياس جهد المريء وعمليات الارتجاع، حيث أكدت الدراسات وجود نتائج رائعة من خلال السيطرة على الحموضة والابتعاد عن الأدوية تمامًا بمشيئة الله ولا توجد لها مضاعفات كبيرة.

ومن جهة أخرى، عبّر عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد بن شاهين الأحول، عن سعادته بهذا المنجز بعد نجاح الجامعة في إجراء العملية للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد من الجهات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية في إجراء العملية، حيث يعد المستشفى الجامعي هو الجهة الثانية التي يقوم بها ولا سيما أن العملية تعد حديثة على مستوى العالم وتتعامل مع المرضى الذين يعانون ارتجاع الصمام في نهاية المريء.


ويعود ذلك النجاح لتوفيق الله ثم دعم الإدارة العليا بالجامعة وعلى رأسهم المدير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من خلال الدعم وتوفير التقنية الحديثة وجلب الأطباء المهرة والجراحين المتميزين ما جعل الشركة الرائدة العالمية بسويسرا والنمسا تحرص على عمل هذه العملية داخل المستشفى الجامعي، وأضاف سعادته أن المستشفى يطمح لعمل مركز متخصص لهذه الجراحات ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية حديثة ورائدة.. إجراء "سوار المريء" لعلاج الحموضة بالمستشفى الجامعي
سبق

أُجريت في المستشفى الجامعي عملية إجراء سوار المريء (لينكس) في علاج الحموضة والارتجاع، بقيادة الدكتور أشرف مغربي، والتي تعد من العمليات الحديثة والرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور أشرف بن عبدالرحمن مغربي أن هذه العملية تعد حديثة وجديدة على مستوى الشرق الأوسط، مبينًا أن الفئة المستهدفة هم الذين يعانون بسبب حموضة على مدى فترة طويلة، بالإضافة إلى الخاضعين لفحوص معينة منها المنظار وقياس جهد المريء وعمليات الارتجاع، حيث أكدت الدراسات وجود نتائج رائعة من خلال السيطرة على الحموضة والابتعاد عن الأدوية تمامًا بمشيئة الله ولا توجد لها مضاعفات كبيرة.

ومن جهة أخرى، عبّر عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد بن شاهين الأحول، عن سعادته بهذا المنجز بعد نجاح الجامعة في إجراء العملية للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد من الجهات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية في إجراء العملية، حيث يعد المستشفى الجامعي هو الجهة الثانية التي يقوم بها ولا سيما أن العملية تعد حديثة على مستوى العالم وتتعامل مع المرضى الذين يعانون ارتجاع الصمام في نهاية المريء.


ويعود ذلك النجاح لتوفيق الله ثم دعم الإدارة العليا بالجامعة وعلى رأسهم المدير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من خلال الدعم وتوفير التقنية الحديثة وجلب الأطباء المهرة والجراحين المتميزين ما جعل الشركة الرائدة العالمية بسويسرا والنمسا تحرص على عمل هذه العملية داخل المستشفى الجامعي، وأضاف سعادته أن المستشفى يطمح لعمل مركز متخصص لهذه الجراحات ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
12:52 AM

عملية حديثة ورائدة.. إجراء "سوار المريء" لعلاج الحموضة بالمستشفى الجامعي

نتائج رائعة من خلال السيطرة على الحموضة والابتعاد عن الأدوية تمامًا

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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1,435

أُجريت في المستشفى الجامعي عملية إجراء سوار المريء (لينكس) في علاج الحموضة والارتجاع، بقيادة الدكتور أشرف مغربي، والتي تعد من العمليات الحديثة والرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور أشرف بن عبدالرحمن مغربي أن هذه العملية تعد حديثة وجديدة على مستوى الشرق الأوسط، مبينًا أن الفئة المستهدفة هم الذين يعانون بسبب حموضة على مدى فترة طويلة، بالإضافة إلى الخاضعين لفحوص معينة منها المنظار وقياس جهد المريء وعمليات الارتجاع، حيث أكدت الدراسات وجود نتائج رائعة من خلال السيطرة على الحموضة والابتعاد عن الأدوية تمامًا بمشيئة الله ولا توجد لها مضاعفات كبيرة.

ومن جهة أخرى، عبّر عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور محمد بن شاهين الأحول، عن سعادته بهذا المنجز بعد نجاح الجامعة في إجراء العملية للمرة الثانية على التوالي، والتي تعد من الجهات الرائدة على مستوى المملكة العربية السعودية في إجراء العملية، حيث يعد المستشفى الجامعي هو الجهة الثانية التي يقوم بها ولا سيما أن العملية تعد حديثة على مستوى العالم وتتعامل مع المرضى الذين يعانون ارتجاع الصمام في نهاية المريء.


ويعود ذلك النجاح لتوفيق الله ثم دعم الإدارة العليا بالجامعة وعلى رأسهم المدير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من خلال الدعم وتوفير التقنية الحديثة وجلب الأطباء المهرة والجراحين المتميزين ما جعل الشركة الرائدة العالمية بسويسرا والنمسا تحرص على عمل هذه العملية داخل المستشفى الجامعي، وأضاف سعادته أن المستشفى يطمح لعمل مركز متخصص لهذه الجراحات ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط.

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