النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

"هيئة الاتصالات" تطلق أكاديمية التنظيمات الرقمية

تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "أكاديمية التنظيمات الرقمية" التي ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص الرقمي بالشراكة مع مؤسسات دولية، وذلك ضمن أدوارها الاستراتيجية كمنظم رقمي يتبوأ أعلى تصنيف للنضج الرقمي عالمياً.

وتستهدف الهيئة من خلال إنشاء الأكاديمية تحقيق التميز والنضج التنظيمي، وتوسيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سد الفجوة بين البيئة التنظيمية والتطور الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات في المجال من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتنظيمات الرقمية.

وقد عقدت الهيئة شراكات مع مؤسسات دولية رائدة كالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والبنك الدولي (WB)، ومعهد السياسات التنظيمية (rpi)، إضافة لعدد من الجهات التدريبية؛ لتأهيل المشاركين بالأكاديمية وفق أحدث الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، بما يمكّن من تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تعمل عبر مجموعة من المبادرات على تطوير وتمكين الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية؛ للارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز المواءمة والتكامل بين منظمي القطاعات ذات الصلة، وبناء توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبني نظرة تنظيمية مستقبلية مستدامة، ونقل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة من خلال رؤيتها "وطن متصل لاقتصاد رقمي مزدهر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تطلق أكاديمية التنظيمات الرقمية
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "أكاديمية التنظيمات الرقمية" التي ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص الرقمي بالشراكة مع مؤسسات دولية، وذلك ضمن أدوارها الاستراتيجية كمنظم رقمي يتبوأ أعلى تصنيف للنضج الرقمي عالمياً.

وتستهدف الهيئة من خلال إنشاء الأكاديمية تحقيق التميز والنضج التنظيمي، وتوسيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سد الفجوة بين البيئة التنظيمية والتطور الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات في المجال من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتنظيمات الرقمية.

وقد عقدت الهيئة شراكات مع مؤسسات دولية رائدة كالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والبنك الدولي (WB)، ومعهد السياسات التنظيمية (rpi)، إضافة لعدد من الجهات التدريبية؛ لتأهيل المشاركين بالأكاديمية وفق أحدث الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، بما يمكّن من تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تعمل عبر مجموعة من المبادرات على تطوير وتمكين الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية؛ للارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز المواءمة والتكامل بين منظمي القطاعات ذات الصلة، وبناء توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبني نظرة تنظيمية مستقبلية مستدامة، ونقل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة من خلال رؤيتها "وطن متصل لاقتصاد رقمي مزدهر".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:41 PM

"هيئة الاتصالات" تطلق أكاديمية التنظيمات الرقمية

تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
220

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "أكاديمية التنظيمات الرقمية" التي ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لدى الجهات التنظيمية والقطاع الخاص الرقمي بالشراكة مع مؤسسات دولية، وذلك ضمن أدوارها الاستراتيجية كمنظم رقمي يتبوأ أعلى تصنيف للنضج الرقمي عالمياً.

وتستهدف الهيئة من خلال إنشاء الأكاديمية تحقيق التميز والنضج التنظيمي، وتوسيع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى سد الفجوة بين البيئة التنظيمية والتطور الرقمي، ومواكبة أحدث التطورات في المجال من خلال تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بالتنظيمات الرقمية.

وقد عقدت الهيئة شراكات مع مؤسسات دولية رائدة كالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والبنك الدولي (WB)، ومعهد السياسات التنظيمية (rpi)، إضافة لعدد من الجهات التدريبية؛ لتأهيل المشاركين بالأكاديمية وفق أحدث الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، بما يمكّن من تحول المملكة إلى مجتمع رقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" تعمل عبر مجموعة من المبادرات على تطوير وتمكين الكوادر البشرية في مجال التنظيمات الرقمية؛ للارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز المواءمة والتكامل بين منظمي القطاعات ذات الصلة، وبناء توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتبني نظرة تنظيمية مستقبلية مستدامة، ونقل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة من خلال رؤيتها "وطن متصل لاقتصاد رقمي مزدهر".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة