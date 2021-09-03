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"المياه الوطنية": إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل شبكة حديثة في عددٍ من المواقع ببيش

تنبيه لجميع المستفيدين بأخذ الاحتياطات اللازمة

أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من المواقع بمحافظة بيش ابتداء من 4 ربيع الأول الموافق 10 أكتوبر المقبل، والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في "مدينة بيش، قرية بيش العليا، وغريف الحضن، ومركز العالية، وقرية العيدابي بمركز الحقو"، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدّادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى مَن لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب "إيصال مياه" عبر القنوات الرقمية.

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"المياه الوطنية": إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل شبكة حديثة في عددٍ من المواقع ببيش
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من المواقع بمحافظة بيش ابتداء من 4 ربيع الأول الموافق 10 أكتوبر المقبل، والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في "مدينة بيش، قرية بيش العليا، وغريف الحضن، ومركز العالية، وقرية العيدابي بمركز الحقو"، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدّادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى مَن لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب "إيصال مياه" عبر القنوات الرقمية.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:29 PM

"المياه الوطنية": إيقاف الضخ بالشبكة القديمة وتشغيل شبكة حديثة في عددٍ من المواقع ببيش

تنبيه لجميع المستفيدين بأخذ الاحتياطات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عددٍ من المواقع بمحافظة بيش ابتداء من 4 ربيع الأول الموافق 10 أكتوبر المقبل، والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في "مدينة بيش، قرية بيش العليا، وغريف الحضن، ومركز العالية، وقرية العيدابي بمركز الحقو"، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدّادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى مَن لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب "إيصال مياه" عبر القنوات الرقمية.

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