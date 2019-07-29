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اليوم.. "ابن لبدة" يرعى نهائي دورة أمير جازان وختام الملتقى الشبابي بجبال الحشر

بحضور المسؤولين.. وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية

برعاية كريمة وبحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تُختتم الأحد، فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة التنمية مفرح بن مشعوي الحريصي، أن اليوم الختامي سيشهد المباراة النهائية لدورة الأمير محمد بن ناصر لكرة القدم التي تجمع فريقي الجانبة والجزيرة، وتكريم فريق الريث لحصوله على بطولة الناشئين الكروية، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية، موجهًا الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات اليوم الختامي.

وبيّن "الحريصي" أن الملتقى الذي استمر شهرًا، تضمن العديد من الفعاليات منها دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وعروض الفرقة الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

وأضاف أن الملتقى جاء بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير، بهدف تقديم برامج شبابية تستثمر قدرات الشباب ومواهبهم وهواياتهم، وتساعدهم على كسب أوقاتهم بما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنمية روح المواطنة وإبراز الموهوبين.

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اليوم.. "ابن لبدة" يرعى نهائي دورة أمير جازان وختام الملتقى الشبابي بجبال الحشر
سبق

برعاية كريمة وبحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تُختتم الأحد، فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة التنمية مفرح بن مشعوي الحريصي، أن اليوم الختامي سيشهد المباراة النهائية لدورة الأمير محمد بن ناصر لكرة القدم التي تجمع فريقي الجانبة والجزيرة، وتكريم فريق الريث لحصوله على بطولة الناشئين الكروية، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية، موجهًا الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات اليوم الختامي.

وبيّن "الحريصي" أن الملتقى الذي استمر شهرًا، تضمن العديد من الفعاليات منها دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وعروض الفرقة الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

وأضاف أن الملتقى جاء بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير، بهدف تقديم برامج شبابية تستثمر قدرات الشباب ومواهبهم وهواياتهم، وتساعدهم على كسب أوقاتهم بما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنمية روح المواطنة وإبراز الموهوبين.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
12:12 AM

اليوم.. "ابن لبدة" يرعى نهائي دورة أمير جازان وختام الملتقى الشبابي بجبال الحشر

بحضور المسؤولين.. وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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برعاية كريمة وبحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، تُختتم الأحد، فعاليات وبرامج الملتقى الشبابي الأول، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز جبال الحشر بمحافظة الداير، وذلك على الملعب الرياضي بجبال الحشر، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة التنمية مفرح بن مشعوي الحريصي، أن اليوم الختامي سيشهد المباراة النهائية لدورة الأمير محمد بن ناصر لكرة القدم التي تجمع فريقي الجانبة والجزيرة، وتكريم فريق الريث لحصوله على بطولة الناشئين الكروية، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في سباق اختراق الضاحية، موجهًا الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات اليوم الختامي.

وبيّن "الحريصي" أن الملتقى الذي استمر شهرًا، تضمن العديد من الفعاليات منها دورة الأمير محمد بن ناصر الرياضية في نسختها الخامسة، ودورة كرة القدم للناشئين، واختراق الضاحية، وهايكنج السعودية، وعروض الفرقة الشعبية، وغيرها من الفعاليات.

وأضاف أن الملتقى جاء بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة الداير، بهدف تقديم برامج شبابية تستثمر قدرات الشباب ومواهبهم وهواياتهم، وتساعدهم على كسب أوقاتهم بما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، إلى جانب تنمية روح المواطنة وإبراز الموهوبين.

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