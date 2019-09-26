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غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العالم اقترب كثيرًا من الدمار النووي.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدًّا من عتبة الإبادة النووية.

وأضاف غوتيريش: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: "لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام"؛ وفق "روسيا اليوم".

يشار إلى أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في مواجهة التدمير الكامل للأسلحة النووية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي
سبق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العالم اقترب كثيرًا من الدمار النووي.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدًّا من عتبة الإبادة النووية.

وأضاف غوتيريش: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: "لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام"؛ وفق "روسيا اليوم".

يشار إلى أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في مواجهة التدمير الكامل للأسلحة النووية.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:06 AM

غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العالم اقترب كثيرًا من الدمار النووي.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدًّا من عتبة الإبادة النووية.

وأضاف غوتيريش: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: "لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام"؛ وفق "روسيا اليوم".

يشار إلى أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في مواجهة التدمير الكامل للأسلحة النووية.

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