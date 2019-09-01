النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليحيى" يستقبل أول رحلة تحمل ركّابًا لموسم العمرة

قادمة من ماليزيا عبر مطار جدة

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم؛ أول رحله تحمل ركابًا معتمرين ووصلت على متن الخطوط السعودية، قادمين لأداء مناسك العمرة من ماليزيا (كوالالمبور).

وكان الاستقبال بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان محمد اليوسف، وعدد من منسوبي الجوازات بالمطار؛ حيث تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا وعبارات الترحيب.

من جهته أكد اللواء "اليحيى" جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول ومغادرة المعتمرين في جميع منافذ المملكة؛ إذ إن هناك استعدادات تامة على مستوى القوة البشرية وأحدث الأجهزة التقنيّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اليحيى" يستقبل أول رحلة تحمل ركّابًا لموسم العمرة
سبق

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم؛ أول رحله تحمل ركابًا معتمرين ووصلت على متن الخطوط السعودية، قادمين لأداء مناسك العمرة من ماليزيا (كوالالمبور).

وكان الاستقبال بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان محمد اليوسف، وعدد من منسوبي الجوازات بالمطار؛ حيث تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا وعبارات الترحيب.

من جهته أكد اللواء "اليحيى" جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول ومغادرة المعتمرين في جميع منافذ المملكة؛ إذ إن هناك استعدادات تامة على مستوى القوة البشرية وأحدث الأجهزة التقنيّة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:40 PM

"اليحيى" يستقبل أول رحلة تحمل ركّابًا لموسم العمرة

قادمة من ماليزيا عبر مطار جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,623

استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم؛ أول رحله تحمل ركابًا معتمرين ووصلت على متن الخطوط السعودية، قادمين لأداء مناسك العمرة من ماليزيا (كوالالمبور).

وكان الاستقبال بحضور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان محمد اليوسف، وعدد من منسوبي الجوازات بالمطار؛ حيث تم استقبال المعتمرين بالورود والهدايا وعبارات الترحيب.

من جهته أكد اللواء "اليحيى" جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول ومغادرة المعتمرين في جميع منافذ المملكة؛ إذ إن هناك استعدادات تامة على مستوى القوة البشرية وأحدث الأجهزة التقنيّة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,735
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,326
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,256
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,605

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة