النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كبار أبها" و"شباب جدة" أبطال لتايكوندو المنطقة الغربية‎

حقق الفريق الأول بنادي أبها بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو بعد أن حاز على (56) نقطة في المنافسات التي اختتمت أمس الجمعة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة (140) لاعباً يمثلون (20) نادياً، وحل وصيفاً نادي الوحدة بـ (46) نقطة، وجاءت مدرسة جدة ثالثاً بـ (23) نقطة .

وفي منافسات فئة الشباب انتزع نادي جدة اللقب بـ (35) نقطة، وهي ذات النقاط التي حصدها الوصيف نادي أبها وبفارق الميداليات الذهبية لصالح جدة فيما حل نادي حراء ثالثاً بـ (28) نقطة .

توج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد محمد نوح قاضي، موجهًا شكره لكافة المشاركين في البطولة وللنادي المستضيف نادي الوحدة على جهودهم ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولكافة الجهات المساندة، مهنئاً الأندية المتأهلة لبطولات أبطال المناطق .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كبار أبها" و"شباب جدة" أبطال لتايكوندو المنطقة الغربية‎
سبق

حقق الفريق الأول بنادي أبها بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو بعد أن حاز على (56) نقطة في المنافسات التي اختتمت أمس الجمعة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة (140) لاعباً يمثلون (20) نادياً، وحل وصيفاً نادي الوحدة بـ (46) نقطة، وجاءت مدرسة جدة ثالثاً بـ (23) نقطة .

وفي منافسات فئة الشباب انتزع نادي جدة اللقب بـ (35) نقطة، وهي ذات النقاط التي حصدها الوصيف نادي أبها وبفارق الميداليات الذهبية لصالح جدة فيما حل نادي حراء ثالثاً بـ (28) نقطة .

توج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد محمد نوح قاضي، موجهًا شكره لكافة المشاركين في البطولة وللنادي المستضيف نادي الوحدة على جهودهم ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولكافة الجهات المساندة، مهنئاً الأندية المتأهلة لبطولات أبطال المناطق .

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:38 PM

"كبار أبها" و"شباب جدة" أبطال لتايكوندو المنطقة الغربية‎

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
30

حقق الفريق الأول بنادي أبها بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو بعد أن حاز على (56) نقطة في المنافسات التي اختتمت أمس الجمعة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بمشاركة (140) لاعباً يمثلون (20) نادياً، وحل وصيفاً نادي الوحدة بـ (46) نقطة، وجاءت مدرسة جدة ثالثاً بـ (23) نقطة .

وفي منافسات فئة الشباب انتزع نادي جدة اللقب بـ (35) نقطة، وهي ذات النقاط التي حصدها الوصيف نادي أبها وبفارق الميداليات الذهبية لصالح جدة فيما حل نادي حراء ثالثاً بـ (28) نقطة .

توج الفائزين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد محمد نوح قاضي، موجهًا شكره لكافة المشاركين في البطولة وللنادي المستضيف نادي الوحدة على جهودهم ومكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة ولكافة الجهات المساندة، مهنئاً الأندية المتأهلة لبطولات أبطال المناطق .

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,078
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة